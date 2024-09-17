شكرا لقرائتكم خبر عن موقف أحمد فتوح بعد العودة لتدريبات الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الأخيرة، حالة كبيرة من الجدل بين جماهير الكرة المصرية، بخصوص أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، وموقفه من العودة للمشاركة مع الفريق الأبيض في المباريات المقبلة، وخاصة مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

س: كيف خرج أحمد فتوح من المحكمة؟ ج:قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية جنايات برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوى والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، تأجيل محاكمة المتهم أحمد فتوح لاعب الزمالك، لجلسة 22 أكتوبر وإخلاء سبيله بضمان مالى 50 ألف جنيه. س: ما هو موقف أحمد فتوح من قائمة الزمالك في الموسم الجديد؟ ج:قيد مسئولو نادى الزمالك أحمد فتوح لاعب الفريق الكروى الأول فى القائمتين المحلية والأفريقية تمهيدًا لحل أزمته الأخيرة والتى سيفصل فيها القضاء. س: هل يفكر جوميز في مشاركة أحمد فتوح في المباريات؟ ج:يناقش الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز مصير مشاركة أحمد فتوح لاعب الفريق من المشاركة في مباريات الفريق المقبلة بعد إخلاء سبيله على ذمة قضية حادث السير، ومن المقررأن يتطرق الجهاز الفنى ومعه الإدارى لمصير مشاركة فتوح من عدمه مع الفريق خلال المباراة المقبلة أمام الشرطة الكينى فى إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية التى تقام الجمعة المقبل. س: ما هو موقف أحمد فتوح من مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي؟ ج:كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك أن أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خارج قائمة الفريق المقرر مشاركته أمام الأهلى فى السوبر الأفريقى، المقرر له يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن فتوح لم يتم إدراج اسمه فى قائمة الفريق لمباراة السوبر التى تم إرسالها يوم 12 سبتمبر، فى ظل عدم وضوح موقفه من القضية، لذلك لم يتم وضع اسمه، وبالتالى لن يشارك فى السوبر. س: هل يجوز الطعن على قرار إخلاء سبيل أحمد فتوح؟ ج:قال الخبير القانونى محمد رشوان، إن المحكمة استخدمت إرادتها المطلقة، وسلطانها في إخلاء سبيل المتهم، ولا سلطان على المحكمة في قراراتها سواء إخلاء سبيل أو إيقاف تنفيذ عقوبة أو الحكم ضد المتهم أو تبرئته، وأوضح: "قرار إخلاء سبيل المتهم هو سلطة جوازيه لقاضي الموضع ولا يجوز الطعن على القرار لأن المتهم أمام القاضي الطبيعى".