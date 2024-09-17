شكرا لقرائتكم خبر عن حسن مصطفى يفتتح بطولة العالم لكرة اليد للكراسى المتحركة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، اليوم، بطولة العالم للكراسى المتحركة والمقامة في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري.

يشهد حفل افتتاح بطولة العالم للكراسي المتحركة العديد من الشخصيات الدولية سواء من جانب الاتحاد الدولي للعبة أو الدول المشاركة بجانب الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد اليد ومجلس إدارته فضلا عن حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية .

كما شهد حفل الإفتتاح ألعاب ليزر وعرض لأعلام الدول المشاركة .

ويلتقي منتخب مصر الأول للكراسي المتحركة لكرة اليد امع تشيلي بصالة حسن مصطفى المغطاة بـ 6 أكتوبر في افتتاح مباريات الفراعنة ببطولة العالم.

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من الهند، البرتغال، وتشيلي.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي.

وتضم قائمة منتخب مصر للكراسي المتحركة لليد لخوض البطولة كلًا من سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن.

ويضم الجهاز الفني كلًا من الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي.