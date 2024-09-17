شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يصل الزمالك فى أول ظهور له بعد إخلاء سبيله والان مع تفاصيل الخبر

وصل أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إلى مقر النادى بميت عقبة، للانضمام الى التدريبات الجماعية التى يخوضها الفريق اليوم، استعداد لمواجهة الشرطة الكينى فى إياب دورالـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتى حضور فتوح للزمالك فى أول ظهور له بعد إخلاء سبيله على ذمة قضية حادث السير التى وقعت خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يشارك فتوح فى تدريبات الزمالك ، على أن تكون مشاركته فى المباريات بقرار من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جوزيه جومي.

وتواصل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع أحمد فتوح لاعب الفريق وطالبه بالانتظام في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء من أجل تجهيزه نفسياً ومعنويا بسبب الظروف الصعبة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وأكد مصدر لليوم السابع أن جوميز رفض فكرة عدم نزول أحمد فتوح للتدريبات، بعد التشاور مع الجهاز المعاون، خاصة أن جلوسه في البيت من الممكن أن يؤثر على حالته النفسية والمعنوية، لذا استقر المدرب على عودة اللاعب للمران من أجل الدخول سريعاً في أجواء الفريق.

