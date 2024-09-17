شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة كرة اليد للكراسى المتحركة يهزمون تشيلى فى ضربة بداية بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

افتتح منتخب فراعنة كرة اليد للكراسى المتحركة بطولة العالم التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بالفوز على تشيلى بنتيجة 2-0 فى المباراة التى جمعتهما، بعد حفل الافتتاح مباشرة.

و شهد حفل الافتتاح حضورحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، فضلا عن مجلس إدارة اتحاد اليد المصرى برئاسة الدكتور محمد الأمين.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الثانية لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الأولى.