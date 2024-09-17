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الامارات | ابن الأسطورة إبراهيموفيتش يسجل هدفاً عالمياً (فيديو)

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب الواعد ماكسيميليان نجل أسطورة كرة القدم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش أحرز خلاله هدفاً عالمياً في لكرة القدم للشباب.

ولاقى الهدف إعجاب الجماهير التي بدأت تربط بين ماكسيميليان ووالده الهداف الكبير الذي صال وجال في الملاعب العالمية مع أياكس وانتر وباريس سان جيرمان وميلان.

جاء الهدف بقدم ماكسيميليان اليسرى على طريقة والده ليساعد فريقه  بريميفيرا ميلان في الفوز بنتيجة 4-1.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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