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تريزيجيه وبن شرقي يقودان هجوم الريان لمواجهة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي الريان القطري نظيره الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات بطولة دوري أبطال آسيا.

وشهد تشكيل الريان تواجد المحترف المصري تريزيجيه في خط الهجوم لمواجهة الهلال.

تشكل الريان لمواجهة الهلال:

حراسة المرمى: فيكتور.

خط الدفاع: برينت - أمارو - جارسيا - شحاته.

خط الوسط: بيريرا - حاتم - جوليان دي سرت.

خط الهجوم: تريزيجيه - روجر غيديس - بن شرقي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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