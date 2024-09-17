رابطة الأندية تستخدم أحدث التقنيات لوضع جدول الدوري 2024/25

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

يجتمع مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة مع ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز، من أجل عرض ومناقشة جميع المقترحات المقدمة لشكل بطولة الدوري العام الموسم الجديد 2024-2025، غدا الأربعاء.

وقال مصدر في رابطة الأندية لـ "الخليج 365": "استخدمنا أحدث التقنيات في وضع جدول الدوري، وسنعلنه كاملا حتى نهايته".

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي 2023/24، بعدما أنهى البطولة متصدرا برصيد 85 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف.

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