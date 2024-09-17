شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى يجهز الوافد الجديد عماد فتحى فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

انتظم عماد فتحى الوافد الجديد لطلائع الجيش في تدريبات فريقه استعداداً للموسم الجديد ووضع عبد الحميد بسيونى المدير الفني برنامجاً بدنياً للاعب لتجهيزه للحاق بزملاؤه في فترة الاعداد التي بدأت الثلاثاء الماضى.

وتعاقد نادى طلائع الجيش مع عماد فتحى لاعب البنك الأهلى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين، بعد رحيله عن فريقه بالتراضى.

ويأتى التعاقد مع عماد فتحى من طلائع الجيش بناءً على رغبة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق ليكون الصفقة الخامسة بالميركاتو الصيفى.

وتعاقد طلائع الجيش مع الرباعى باسم مرسى ومعاذ الحناوى ورجب عمران وأحمد علاء لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، بالإضافة لتمديد تعاقد إسلام محارب وعماد السيد موسمين إلى جانب استعادة جهود محمد فتح الله بعد نهاية الإعارة في الجندل السعودى بينما رحل عن الفريق عبد الرحمن شيكا ومحمد حمدى زكى وعمر السعيد بعد انتهاء اعارتهم.

وسجل طلائع الجيش 24 لاعباً في قائمته الأولى باتحاد الكرة هم: "محمد شعبان وعمر رضوان وحسن مجدى وخالد سطوحى وعمرو طارق ومحمد دياب ومحمد فتح الله وأحمد متعب وفريد شوقى وعبد الرحمن زولا وعلى حمدى وحميد ماو وأحمد سمير وأحمد الشيخ ومحمد هانى وكريم طارق وموسى دياورا ومصطفى الخواجة وجودوين شيكا والسيد أبو أمنة وكريم حلاوة مع ثلاثى فريق 2003 خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن عبد العاطى".

وتأكد بقاء الثلاثى النيجيري جودوين شيكا مهاجم طلائع الجيش والغينى موسى دياورا لاعب خط وسط الفريق، والتنزانى حميدو ماو لاعب الفريق بالموسم الجديد

وتمسك عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع ببقاء الثلاثى في صفوف الفريق بالموسم الجديد بعد حالة الغربلة التى تشهدها قائمة الأجانب بصفوف فريقه.