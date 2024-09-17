شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب العضويات في مركز شباب الجزيرة 2 الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس أمناء مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر"الجزيرة 2" عن موعد فتح باب الاشتراك بالعضويات بالمركز.

قال عمرو الحداد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن هناك مقابلات شخصية للمتقدمين للحصول على عضويات المركز ستبدأ بعد غد الخميس، على أن يتم بعد المقابلات تحديد موقف المتقدمين من العضويات بحضور مجلس الأمناء.

وأشار رئيس مجلس أمناء المركز أن هناك احتفالية بالمولد النبوى ستقام مساء اليوم بالمركز بحضور قيادات مركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر.

وأعلن الحداد من قبل أسعار العضويات بالمركز والتي تتراوح بين 25 و 30 و 35 ألف جنيه، على أن تكون 25 ألفا للمؤهلات العليا، و30 ألفا للمؤهلات المتوسطة، و35 ألف لما دون ذلك.