شكرا لقرائتكم خبر عن 13 فريقا يدعمون المدرب الوطنى فى الموسم الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

موسم قوي ينتظر فرق الدوري المصري التي تستعد من جديد للمنافسة بعد موسم طويل وشاق امتد لقرابة العام، وحدد اتحاد الكرة 25 أكتوبر المقبل موعداً لانطلاق الدوري الجديد، وذلك بعد الانتهاء من خوض منافسات بطولة السوبر المصري المحدد له 18 أكتوبر المقبل، والذي يشهد مشاركة 4 فرق وهم، الأهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل الكأس، سيراميك بطل كأس الرابطة والزمالك الحائز على الكارت الذهبى.

واستقرت فرق الدوري على أجهزتها الفنية في الموسم الجديد، حيث اتجهت 4 فرق إلى المدارس الأجنبية وهم، الأهلي الذي جدد الثقة في السويسري مارسيل كولر، الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، بيراميدز الذي يعتمد على الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، والاتحاد السكندري بعد الاستعانة بالصربي بابا فاسيليو.

بينما فضل 13 ناديا الاعتماد على المدير الفني الوطني، في انتظار حرس الحدود الذي لم يعلن اسم مدربه الجديد، وجاءت أسماء تلك الفرق ومدربيها كالتالي:

1- المصري: على ماهر

2- مودرن سبورت: طلعت يوسف

3- غزل المحلة: أحمد عيد عبد الملك

4- إنبي: سيد ياسين

5- بتروجت: سيد عيد

6- سموحة: أحمد سامي

7- زد: مجدي عبد العاطي

8- سيراميكا: أيمن الرمادى

9- طلائع الجيش: عبد الحميد بسيوني

10- فاركو: أحمد خطاب

11- الجونة: علاء عبد العال

12- البنك الأهلي: طارق مصطفى

13ـ الإسماعيلي: حلمي طولان "تم الإتفاق وفى انتظار الإعلان الرسمي"

14 - حرس الحدود: لم يعلن بديل محمد مكي حتى الآن