شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي المصري الجديد يشارك في التدريبات استعدادا للهلال الليبي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

بدأ فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته أمام ضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد برج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وشهد المران مشاركة الثنائي خالد صبحي وأحمد القرموطي واللذين انضما للمصري نهاية الأسبوع الماضي.

من جانبها، أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي، إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول ، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان ، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة ، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة ، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

الجدير بالذكر أن المباراة ستقام في السابعة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري على ستاد برج العرب ، علمًا بأن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.