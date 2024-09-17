شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح 81 حكما فى اختبار "ورنر تيست " بالصعيد و رسوب 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت إختبارات " ورنر تيست " للحكام إجتياز 81 حكما لإختبار اللياقة البدنية من أصل 106 حكما مشارك بإختبار قطاع جنوب الصعيد "أسيوط"، ورسوب 25 حكم ومساعد.

ونجح 31 حكما رسوب 15 حكما من أصل 46 حكما مشارك بالدرجة الأولى ، ونجاح 50 مساعدا ورسوب 10 مساعدين، من أصل 60 مساعد مشارك.

تم الإختبار لحكام 7 مناطق وهم "أسوان، الأقصر، قنا، البحر الأحمر، سوهاج، أسيوط، والوادي الجديد".

في سياق متصل ، استقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على تعيين الحكم الليبى معتز الشلمانى لإدارة مباراة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

يضم الطاقم كلا من ، الليبي معتز إبراهيم الشلماني حكما للساحة ويعاونه كلا من عطية محمد مساعد اول والتونسي خليل الحساني مساعد ثاني والصومالي عمر عبدالقادر ارتان حكما رابعا والجنوب أفريقي توم آبونجيل حكم فيديو والمغربي زكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.