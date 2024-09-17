شكرا لقرائتكم خبر عن سيدي ندياي يقود قائمة فريق شباب الزمالك فى أولى مباريات بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أسامة عبد الله المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2005، عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مواجهة حرس الحدود، المقرر لها غداً الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الجمهورية.

وتواجد السنغالى سيدي ندياي الوافد الجديد لصفوف الزمالك فى قائمة الفريق استعدادا لمباراة الغد.



وجاءت قائمة الفريق كالتالي :

حراسة المرمى : يوسف حمادة، أحمد جمال، مؤمن وائل.

خط الدفاع : علي عبد المجيد، عبد الرحمن علي "حماني"، أحمد مُنصر، حسن أبو المعاطي، هاني ياسر، محمد إبراهيم، علي نوفل.

خط الوسط: إبراهيم ممدوح، يوسف الفرنسي، السيد أسامة، يوسف أحمد، عبد الرحمن كمال "مُرجن"، محمود عصام الحصري، أحمد خضري.

الهجوم : سيدي ندياي، عمار ياسر، أنس وائل، أحمد خالد السمبوك، أحمد نيازي.

ونجح نادى الزمالك في حسم التعاقد مع 5 صفقات وهم عمر فرج وبن تايج وكونراد ميشالاك ومحمد حمدي وسيدي نداي، مع عودة الثنائي حسام أشرف وأحمد محمود من الإعارة.

وتم قيد سيدى ندياى تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005.

ورحب الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتعاقد مع سيدى ندياى بعد متابعته في الفترة الماضية.