شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعالج أخطاء المصرى الدفاعية قبل لقاء العودة أمام الهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على معالجة الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها لاعبو الفريق، خلال مواجهة الهلال الليبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز الفريق الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث كان المصري قريباً من الفوز لولا الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبو الفريق قبل نهاية المباراة وكبدت المصري استقبال 3 أهداف.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته اليوم، الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة العودة أمام الهلال الليبى والمقرر إقامتها فى السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد برج العرب.

من جانبها، أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي، إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول ، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان ، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة ، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة ، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.