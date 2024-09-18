شكرا لقرائتكم خبر عن الحسينى أبوقمر: ستاد المصرى الجديد سيكون جاهزا خلال نصف العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الحسيني أبوقمر نائب رئيس النادي المصري، أن فريق المصري انهى موسم شاق وطويل بالتواجد في المربع الذهبي والكونفدرالية.

وتابع الحسيني أبوقمر فى تصريحات تليفزيونية :"طموحنا مع المصري البورسعيدي كبير في الموسم الجديد".

وأضاف:" تغلبنا على أزمات كبيرة من إيقاف القيد ومستحقات اللاعبين، أصبحنا مطالبين بتدعيمات قوية بسبب سوق اللاعبين". في مصر

وأكمل نائب رئيس النادي المصري:" ستاد النادى المصري الجديد مخصص لـ 12 ألف مشجع وسيكون موافق لاشتراطات فيفا، ونخطط أن يكون الاستاد ضمن مداخيل النادي".

وأختتم مساحة أرضية ستاد المصرى أكبر من ستاد القاهرة، وسيكون جاهزا في نصف العام الجديد".