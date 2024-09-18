شكرا لقرائتكم خبر عن عاطف حسين يكشف كواليس ما سجله في التقرير عن واقعة الدفع من مدرب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف عاطف حسين الحكم الدولي عن كواليس ما سجله في تقريره عن واقعة الدفع من قبل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك خلال مباراته أمام المصري في الموسم الماضي.

قال عاطف حسين في تصريحات لبرنامج "الهدف" على قناة أون تايم سبورتس: "أحمد الغندر كان حكم تلك المباراة وسجل في تقريره واقعة الدفع من مدرب الزمالك، وأرسلنا التقرير للمسئول ومحمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام لم يتواصل معي أو يطلب مني تقرير".

تابع: "لا يعنيني ألوان قمصان الفرق ونقوم بعملنا بدون النظر إلى قميص الأندية التي نحكم لها، وقمنا بدورنا وأرسلنا التقرير.

أوضح أن التقرير دوننا عدة نقاط به بخلاف واقعة الدفع من مدرب الزمالك.