شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين: بيريرا كان عادلا.. ولا بد من معاقبة الحكام على أخطائهم والان مع تفاصيل الخبر

يرى إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام كان عادلا في عمله ولكن تقيم تجربته ناجحة أم لا لها عوامل كثيرة، وقد تكون هناك عوامل إدارية قد تعرقل عمل المسئول.

قال عاطف حسين في تصريحات لبرنامج "الهدف" على قناة أون تايم سبورتس: "لم أطلب من بيريرا تخفيض راتبه من أجل الاستمرار في منصبه وما ذكر مجرد شائعات، وكنت أتمنى استمرار الاستقرار مع أي رئيس لجنة، واللجان تحاسب على أخطاء الحكام ولكن الحكام مستمرة في الملاعب".

تابع: "لابد أن يكون هناك ثواب وعقاب للحكام لتفادي الأخطاء، وهل يليق من يمثل مصر دوليا ونقف أمامه، وهل يليق أن البعض يحجز مكانا والبعض يحصل على فرصة زملائه".

أردف: "لو كنت أرغب في الاستمرار بالتحكيم لاستمريت، ولكن أرى أنني أديت رسالتي المطلوبة، وعلينا أن نستفيد من الخبرات الكبيرة والمسابقة تنجح من خلال عمل مزيج بين الحكام أصحاب الخبرات والشباب".

أشار: "محمد فاروق ليس من حقه الخروج للحديث عن أسرار المباريات وتقارير المباريات ونفس الأمر بالنسبة إلى عاطف حسين الحكم الدولي، وسنبلغ المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لاتخاذ موقف".

أسمع عن ترشيح وجيه أحمد لرئاسة لجنة الحكام وليس لدي معلومة ومعلومتي من خلال السوشيال ميديا، وسمعت أيضا أن هناك خبير أجنبي ، ولا أفكر في رئاسة لجنة الحكام ولم أسعى لها".