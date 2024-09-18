شكرا لقرائتكم خبر عن سويلم: الدورى يبدأ 30 أكتوبر وينتهى 6 يونيو وبدون مؤجلات والان مع تفاصيل الخبر

يرى العميد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية أن الرابطة تعتمد على لائحة وتنص اللائحة على أن تواصل عملها لحسن انتخاب مجلس جديد ومنوط بها تحديد شكل الدوري، لأن المجلس الجديد الذي سيتم انتخابه سيكون الوقت أمامه ضيق قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري.

قال في تصريحات لبرنامج "الهدف" على قناة أون تايم سبورتس: "كيف يتم إلغاء رابطة الأندية، وهناك كونجرس روابط الأندية المحترفة المصرية، ولا يوجد كلام عن إلغاء رابطة الأندية واستبداها بلجنة تابعة لاتحاد الكرة".

أوضح: "الدوري الجديد وسيبدأ 30 أكتوبر وسيتم عرض الأمر على الأندية في اجتماع اليوم الأربعاء بوجود جمال علام رئيس اتحاد اكرة، وسيتم عرض شكل الدوري، وهناك شركاء في مسابقة الدوري يحجمنا في تحديد شكل المسابقة في الموسم الجديد".

شدد: "الشكل الاستثنائي للدوري في الموسم الجديد سيكون 26 جولة ، ويبدأ 30 أكتوبر المقبل وينتهي 6 يونيو المقبل، ولن يكون هناك مؤجلات، ولن يكون هناك مشاكل مع حسام حسن مدرب المنتخب بشأن مباريات المسابقة، وسيتم إجراء قرعة بشأن ملعب المباراة في الدور الأول، على رأي المثال لو لعب الأهلي مع الاتحاد السكندري وأسفرت القرعة عن اللعب في الإسكندرية ستلعب مباراة الدور الثاني لو تواجدوا ضمن العشرة الأوائل في القاهرة".

أضاف: "الـ18 نادي سيتواجدون في اجتماع اليوم، والجميع سيرون شكل مختلف للمرحلة القادمة وشكل محترم للدوري المصري".