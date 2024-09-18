الامارات | 760 لاعباً يشاركون في بطولة العالم لبناء الأجسام «الفجيرة 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للهواة والمحترفين في بناء الأجسام «مستر اند مس وورلد - الفجيرة 2024»، عن تسجيل 760 لاعباً ولاعبة للمشاركة في البطولة المقررة بالفترة من الثالث إلى الخامس من أكتوبر المقبل في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وعقدت اللجنة المنظمة، أمس، مؤتمراً صحافياً للكشف عن تفاصيل البطولة، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

وقالت اللجنة إن نحو 760 لاعباً ولاعبة سجلوا للمشاركة في البطولة، منهم 231 من المحترفين، و347 من الهواة، و182 من النساء، وإن التسجيل لايزال مفتوحاً، مضيفة أنه «تم توجيه الدعوة لنخبة من الحكام الدوليين، إضافة إلى محكمي بناء الأجسام المعتمدين من قبل اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، بينما ستكون هنالك جوائز مجدية، إضافة إلى 15 بطاقة احتراف».

فئات البطولة

وتتضمن فئات بطولة الهواة لبناء الأجسام أربعة أوزان، هي: (75 و85 و95 كغم والوزن المفتوح)، بينما في الفيزيك الأطوال (173 و179 سنتمتراً والفئة المفتوحة)، وثلاثة أطوال في الكلاسيك فيزيك، وهي: (171 و180 سنتمتراً والمفتوح)، بينما في السيدات ثلاثة أطوال، هي: (163 و169 سنتمتراً، والطول المفتوح)، وفي منافسات المحترفين لبناء الأجسام هنالك فئة تحت 95 والفئة المفتوحة، وفي الفيزيك والكلاسيك فيزيك ستكون فئة واحدة مفتوحة.