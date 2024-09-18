الامارات | النصر يتعادل مع بني ياس قبل ديربي الوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا النصر وبني ياس ودياً على استاد بني ياس، مساء الإثنين، استعداداً لعودة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، حيث خاض الجهاز الفني للفريقين مباراتين لتجربة جميع اللاعبين، وانتهت المباراتان بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة الأولى وجود كل اللاعبين الأساسيين للفريقين، وأقيمت المباراة لمدة 60 دقيقة على شوطين، بواقع 30 دقيقة لكل شوط، وهي الفترة الزمنية نفسها للمباراة الثانية التي جمعت لاعبي دكة البدلاء.

وتشهد عودة مباريات الدوري في الجولة الثالثة لقاء بني ياس مع عجمان، بينما يلتقي النصر مع الوصل في ديربي دبي التاريخي، وأول اختبار حقيقي لحامل اللقب فريق الوصل الذي خسر نقطتين في أول مباراة، ولديه أربع نقاط في جدول الترتيب، في مواجهة المتصدر الحالي فريق النصر الذي يقدم انطلاقة تاريخية، وحقق الفوز في مباراتين، أحرز خلالهما تسعة أهداف.