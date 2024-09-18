الامارات | بوعصيبة: طواف الصين فرصة للدراجين الشباب الجدد  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، أهمية المشاركة في طواف الصين الدولي الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، ووقال «هو فرصة مثالية لمجموعة جديدة من الدراجين إضافة إلى الظهور الأول للمدرب المواطن أحمد المري، وذلك من أجل تمكين عدد كبير من المدربين المواطنين أيضا بعد اعتماد المري من الاتحاد الدولي».

غادرت أمس بعثة منتخب الدراجات للمشاركة في طواف الصين الدولي الذي يقام في مدينة شنغهاي الصينية من 20 إلى 22 الجاري وذلك بمجموعة جديدة من الدراجين، وهم وليد النقبي، محمد الصباغ، سعيد حبش، عمر المشغوني، عبد الرحمن البلوشي، ومحمد العليلي، ويقودهم المدرب المواطن أحمد المري.

وقال بوعصيبة، لـ «الإمارات اليوم»: «اختيار الدراجين الجدد يأتي في إطار الحرص على دعم الأجيال الجديدة واكسابهم الخبرات والمهارات من خلال الاحتكاك مع نخبة الدراجين من جميع أنحاء العالم، المشاركة في الطواف ليست من أجل التواجد فقط، ولكن لاكتساب الخبرات، وتحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما نتوقعه من هؤلاء الدراجين لإثبات أنفسهم وسط كوكبة من الدراجين».

ويشارك منتخب الدراجات في أكثر من 3 بطولات عالمية خلال الفترة المقبلة وتأتي ضمن خطة الاتحاد لدعم اللعبة.