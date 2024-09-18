الامارات | الشامسي: لن نستهين بأوكلاند في كأس القارات.. تذكروا «سيناريو 2018»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، أحمد الشامسي، أن الفريق سيعود لاحقاً لتفاصيل مباراة السد القطري التي أقيمت أول من أمس، وانتهت بالتعادل 1-1 في بداية مشوار دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن «الزعيم» حالياً بصدد التحضير للقاء المنتظر مع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، الأحد المقبل، في الدور الأول من مسابقة كأس القارات (الإنتركونتينينتال).

وشدد الشامسي في حديثه لـ«الإمارات اليوم» على أن عدم معرفتهم بمنافسهم النيوزيلاندي لن تجعلهم يستهينون بقدراته، على حد تعبيره، مذكراً بالسيناريو الصعب الذي كان قد عاشه «الزعيم» أمام ويلينغتون النيوزيلاندي خلال مشاركته في كأس العالم للأندية في نسخة 2018، حينما وجد الفريق نفسه وقتها متأخراً بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، واحتاج لاحقاً إلى «ريمونتادا» قادت المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت عيناوية.

وقال الشامسي: «صحيح أننا لا نعرف الكثير عنه، ولكن في كرة القدم الفصل يكون في الملعب، وهذا يتطلب من اللاعبين تطبيق ما يطلبه المدرب منهم، وأن يكون الفريق في كامل الجاهزية لهذه المباراة، وتفادي بعض الأمور البسيطة، عموماً لاعبونا على قدر كبير من الاحترافية، ويدركون أن المهمة تتطلب مضاعفة الجهد من أجل التأهل».

وأضاف مدير فريق العين: «في مونديال الأندية واجه العين وقتها سيناريو كان صعباً وتأهل في الأخير، وعموماً في كرة القدم لا يمكن وصف فريق بأنه مغمور، لأنه في حال التعامل معه بهذا الوصف، فإن هذا المغمور سيكون سبباً في غرقك، من المهم أن تتعامل مع المباراة طوال الـ90 دقيقة، لأن المنافس شرس، خصوصاً أنه أفضل فريق في قارته، وهو ما يتوجب علينا أن نضع له كل الاحترام، وكذلك ألّا ننسى أننا أبطال قارة آسيا، ويجب أن نثبت هذا الأمر بتحقيق التأهل للدور المقبل».

وأكد الشامسي أن لاعبي العين بما لديهم من خبرة كافية يعرفون كيفية الفصل ما بين مباراة السد القطري واللقاء المرتقب أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي، حتى لا يحدث تأثير في الأداء الأحد المقبل، وذلك من خلال توزيع الجهد والتفكير، وقال: «مباراة السد انتهت وتفاصيلها سنعود إليها لاحقاً، وتحديداً قبل لقاء الغرافة القطري في الجولة الثانية من هذه البطولة، إذ تسبقها مواجهتان لا تقلان أهمية عنها في مواجهة أوكلاند والوصل».

وأشار الشامسي إلى أن المهمة المرتقبة أمام أوكلاند تتطلب توافر بعض العوامل من أجل حسمها والحصول على بطاقة التأهل، وأوضح قائلاً: «سنخوض مهمة صعبة جداً، هذا يتطلب التركيز من اللاعبين، إضافة إلى حضور الجماهير لدعم الفريق، من أجل أن يكون الصعود إلى الدور التالي من نصيبنا».

وحول موقف الإصابات في الفريق، بعد أن كانت مواجهة السد القطري قد شهدت تبديلين اضطراريين بخروج الثنائي محمد عباس ويحيى نادر، قال الشامسي: «إصابة عباس بسيطة، وقد تتطلب حصوله على راحة، بينما سننتظر نتائج الفحوص الطبية ليحيى نادر».

وقدم مدير فريق العين اعتذاره للجماهير الغفيرة التي حضرت مباراة السد بعد التعادل، وقال: «نريد أن نرد للجمهور شيئاً ولو بسيطاً من الدين الكبير علينا الذي لا يمكن الإيفاء به».

وعن أسباب التعادل، قال الشامسي: «هناك تفاصيل بسيطة جداً أثرت في النتيجة، إلا أن اللاعبين خاضوا المباراة بروح ورغبة وحماسة، إذ قدموا أداء قوياً في المباراة، ولم يكتب لهم التوفيق، وأحياناً يكون للمجتهد نصيب، وأحياناً لا، عموماً التعادل مع السد ليس نهاية المشوار».

• إصابة عباس بسيطة قد تتطلب حصوله على راحة.. وسننتظر فحوص يحيى نادر.