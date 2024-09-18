ثروت سويلم: انتخابات الرابطة مطلع أكتوبر.. ومن حقنا تحديد شكل الدوري الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن درع الدوري موجود لدى الشركة الراعية، وسوف يتم تسليمه للنادي الأهلي يوم السبت المقبل، وتم الاتفاق على تسلمه عقب لقاء جورماهيا الكيني بعد موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف".

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي منح لاعبيه ومدربه اجازة ثم جاءت الاجندة الدولية، والنادي الأهلي هو صاحب القرار في اختيار التوقيت الأنسب لتسلم درع الدوري، وفي النهاية تم اختيار استاد القاهرة وبحضور الجماهير.

وأضاف: "درع الدوري موجود لدى الشركة الراعية، وهو "درع رائع" ويليق بالبطولة المصرية والبطل المتوج بها، وهو أشبه بكؤوس البطولات العالمية، وسوف يتم أيضا عمل كأس جديدة للفائز بلقب كاس مصر خلال الموسم المقبل".

وأكمل: "اليوم الأربعاء سوف يقام الثالثة عصرًا اجتماع في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، وسوف يتم اصدار بيان رسمي بعد ذلك، واتحاد الكرة والرابطة والشركة الراعية وبحضور مندوبي 18 نادٍ، من أجل حسم كافة الأمور، وأتمنى أن يكون هناك انكار ذات للجميع من أجل تخطى الموسم الصعب".

وواصل: "سوف يتم لعب دور أول، ومن ثم أول 10 فرق تتنافس على لقب الدوري، وباقي الـ8 أندية تتنافس على الهبوط، وهذا الشكل هو الأقرب للتنفيذ، وينطلق يوم 30 أكتوبر من أجل انهاء منافسات بطولة الدوري يوم 6 يونيو 2025".

وتابع: "رابطة الأندية مستمرة في عملها حتى تشكيل رابطة جديدة، ومن حقنا تحديد الشكل الجديد لبطولة الدوري المصري، ورابطة الأندية أصبحت من الكيانات العالمية والمعترف بها دوليًا وهناك كونجرس للروابط العالمية سيقام في مصر قريبا، ومن الصعب الغاء الرابطة او تحويلها إلى لجنة كما يتردد".

وأكد: "النادي الأهلي سيكون مرتبط بكأس العالم للأندية، ومن بداية يونيو سيكون خارج المنافسات المحلية، والموضوع ليس مُوجه لأمر معين، كما انتخابات رابطة الأندية ستكون في أول اكتوبر المقبل".

وختم: "العمل في مجال كرة القدم له بريق بالطبع، وكل الأسماء الموجودة في رابطة كلهم قيادات محترمة، والجميع يعمل داخل الرابطة بانكار ذات، ولم اتحدث مع أي شخص في ملف الترشح مجددًا، وكل الموجودين حاليا يريدون اكمال مسيرتهم بشكل طبيعي".