شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء التدريبات الجماعية استعدادا لخوض مباراة جورماهيا الكيني يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين أمس الثلاثاء ضمن برنامج التدريب عقب العودة من كينيا مساء الأحد الماضي وخوض مباراة الذهاب في نيروبي والتي فاز فيها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

الاهلى حامل لقب دوري ابطال افريقيا

ويحمل فريق الأهلي، لقب دوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجي التونسي بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربي بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر في دوري أبطال أفريقيا كل من الأهلي وبيراميدز، والزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية ، وأعلن "كاف" استثناء الأهلي من خوض المراحل التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.

موعد مباراة الاهلى أمام جورماهيا الكينى فى دوري أبطال أفريقي

ويستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى في السابعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولى في إياب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى دوري ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2025 بدءا من دور المجموعات من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.