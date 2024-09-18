شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته للهلال الليبي في إياب تمهيدي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل النادي المصري، استعداداته بمعسكره المقام حالياً بستاد الكلية الحربية بالقاهرة، لمباراته المصيرية والمرتقبة أمام الهلال الليبي في المباراة المقرر لها السابعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، الموافق الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري، على ستاد برج العرب.

واستأنف المصري تدريباته أمس الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، حيث رفض علي ماهر منح لاعبيه أي راحة عقب العودة من ليبيا، وذلك استعداداً لمباراة العودة أمام الهلال الليبي.

وكان النادي المصري، خسر في مباراة الذهاب ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الهلال الليبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

من جانبها، أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده حكم الساحة سمير الكزاز، فيما يعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول ، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان ، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة ، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.