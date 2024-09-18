شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الكراسى المتحركة أمام البرتغال والهند فى بطولة العالم بمصر والان مع تفاصيل الخبر

يخوض منتخب فراعنة كرة اليد للكراسى المتحركة مواجهتان اليوم الأربعاء، فى ثان أيام بطولة العالم التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى، حيث يلتقى البرتغال فى الثانية عشر و النصف ظهرا بالفترة الصباحية على أن يلتقى الهند فى السابعة مساءا بالفترة المسائية .

شهد حفل الافتتاح أمس الثلاثاء ،حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، فضلا عن مجلس إدارة اتحاد اليد المصرى برئاسة الدكتور محمد الأمين.

وضمت قائمة المنتخب المصري كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".

وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الثانية لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الأولى.