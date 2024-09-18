شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تجتمع اليوم لحسم شكل الدورى الممتاز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

تعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة ، اليوم الأربعاء، اجتماعا مهما مع رؤساء وممثلى الدورى المصرى الثمانية عشر، لمناقشة شكل الدورى فى الموسم الجديد.

وقدم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات، 3 تصورات متضمنة شكل الدورى الممتاز فى الموسم الجديد 2024 – 2025، وتم تقديم هذه المقترحات لرابطة الأندية المحترفة.



تضمن المقترح الأول إقامة بطولة الدورى من دور واحد على أن يلعب كل فريق 17 مباراة ثم يتم تقسيم الفرق لتتنافس الـ10 فرق في المقدمة على لقب الدوري بينما ينافس الـ8 فرق الباقية على الهروب من الهبوط.



بينما يتضمن المقترح الثاني إقامة الدوري بالنظام العادي من مجموعة واحدة بنظام الذهاب والإياب، بينما يتضمن المقترح الثالث إقامة الدوري من مجموعتين.

ومن المقرر أن يتم عرض التصورات الثلاث على الأندية للتصويت واختيار الأفضل من بينهم خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكشف مصدر برابطة الأندية أن الاجتماع سوف يشهد الاستقرار على شكل بطولة الدوري بالموسم الجديد، والأقرب أن يكون من دور واحد فقط، بمشاركة 18 ناديًا ويتم خوضه على مدار 26 جولة".



وأضاف المصدر: "سيتنافس أول 10 أندية على اللقب فيما ينافس الـ8 أندية المتبقين على النجاة من الهبوط".



واختتم: "الدوري سوف يبدأ بنهاية أكتوبر وينتهي في بداية شهر يونيو وبالتالي سوف يتم تقليص مدة المسابقة شهرين، وسوف يتم منع أي مؤجلات في المسابقة".