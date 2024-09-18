شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تصريحات مسئولي بوخارست في أزمة بوبيندزا والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو نادي الزمالك التصريحات التى خرج بها مسئولو بوخارست الرومانى عن سيرهم فى اجراءات قيد المهاجم الجابونى بوبنتدزا حيث قال رئيس النادي الرومانى"نحن أيضًا نتبع جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإتاحة الفرصة لأرون بوبيندزا للمشاركة مع الفريق في أقرب وقت ممكن، وتدربه مع الفريق"

وقام مسئولو الزمالك بتسليم ملفاً كاملاً للمحامى المكلف بالقضية يتضمن كل العقود والاتفاقيات التى وقع عليها اللاعب الجابونى تمهيداً لتقديمه للجهات المختصة فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم التزام اللاعب بها ورفضه الحضور إلى القاهرة فى الموعد المتفق عليه.

ونشر نادي رابيد بوخارست تصريحات المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا ، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق بعد فشل انتقاله الى صفوف الزمالك فى الميركاتو الصيفي، أكد فيها عزمه تقديم قصارى جهده للمدرب ماريوس سوموديكا المدير الفني.

ووقع المهاجم الجابوني عقدًا للموسمين المقبلين مع فريق رابيد بوخارست، بعد انفصاله عن الفريق الأمريكي سينسيناتى