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8 لاعبين يرحلون عن الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:27 ص

وصل عدد اللاعبين الراحلين عن صفوف الأهلي قبل بداية الموسم الجاري إلى 8 لاعبين في مختلف المراكز، عما كان عليه الوضع في قائمة الموسم الماضي، ما بين لاعبين محترفين ومحليين بواقع 3 محترفين و5 لاعبين محليين.

ورحل عن الأهلي كلا من محمود الزنفلي، محمد عبد المنعم، محمود متولي، أحمد عابدين، أليو ديانج، أحمد عبد القادر، محمد الضاوي كريستو، أنتوني موديست.

وجاء أسباب رحيل هؤلاء اللاعبين عن الأهلي كالتالي:

محمود الزنفلي رحل بعد نهاية مدة الإعارة من نادي الداخلية وعدم تفعيل بند الشراء من قبل مسئولي الأهلي.

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محمد عبد المنعم تم بيعه إلى نادي نيس الفرنسي مقابل 4.3 مليون دولار بخلاف مليون دولار إضافية "بونص".

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محمود متولي تم توجيه الشكر للاعب بسبب عدم استفادة الفريق من جهوده بناءا على رغبة مارسيل كولر.

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أحمد عابدين وافق الأهلي على إعارته إلى نادي سيراميكا للحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات واكتساب الخبرات الكافية.

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أليو ديانج تم الموافقة على إعارته إلى نادي الخلود السعودي لمدة موسم واحد مقابل مبلغ 500 ألف دولار.

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أحمد عبد القادر تم الموافقة على إعارته إلى نادي قطر القطري لمدة موسم واحد مقابل مبلغ 500 ألف دولار.

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كريستو تم الموافقة على إعارته إلى الصفاقسي لمدة موسم واحد بالمجان مع أحقية النادي التونسي في شرائه مقابل مبلغ مليون دولار.

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موديست رحل عن الأهلي قبل نهاية الموسم الماضي ولم يتم تجديد عقده بسبب عدم الاقتناع بإمكانياته الفنية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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