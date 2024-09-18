شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يستمر في قيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

أقترب المغربي يحيى عطية الله لاعب الأهلي من الاستمرار في قيادة الجبهة اليسرى لفريقه أمام جورماهيا الكيني مساء السبت المقبل على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي لحقت به.

واشتكى عطية الله من الإصابة في القدم خلال مشاركته في مباراة الذهاب أمام بطل كينيا والتي جمعتهما الأحد الماضي وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة، قبل أن يتم استبداله في الربع ساعة الأخيرة من نهاية المباراة.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم