هل يحتج الأهلي على حكام السوبر الأفريقي بعد التسريب؟.. الغندور يفجر مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، تحركات للنادي الأهلي من أجل الاحتجاج على الاتحاد الأفريقي بعد تسريب أخبار في الصحف المغربية بأسماء طاقم تحكيم السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره الزمالك، يوم 27 من الشهر الحالي، في بطولة السوبر الأفريقي، في المملكة العربية السعودية.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الصحف المغربية أكدت تعيين الحكم معتز إبراهيم حكم ساحة في مباراة السوبر، والجنوب أفريقي توم أبو نجيل لتقنية الفيديو".

وأتم تصريحاته: "الأهلي معترض على الحكمين وسيتم تقديم اعتراض بشكل رسمي في حال تأكدت تلك الأخبار والإعلان بشكل رسمي من الكاف".

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