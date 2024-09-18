ياسر رشاد - القاهرة - تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإنتر ميلان في جميع البطولات، وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي سوف تجمع بينهما ضمن مباريات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بالشكل الجديد لهذا الموسم 2024/2025.

وتُقام مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان، على ملعب “الاتحاد” معقل النادي السماوي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025.

ويسعى مان سيتي لتحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره وتحقيق أول 3 نقاط في مشواره بمسابقة دوري الأبطال، حيث يأمل في العودة سريعًا لمنصة التتويج باللقب القاري بعد غيابه الموسم الماضي.

وعلى الجانب الآخر فإن إنتر ميلان يأمل في الثأر لخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 أمام مان سيتي، وسوف يسعى النيراتزوري لإحراج بيب جوارديولا على أرضه ووسط جماهيره.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإنتر ميلان في جميع البطولات

مواجهة أوروبية وحيدة جمعت بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، وفاز مان سيتي 1-0 بفضل هدف رودري.

تاريخ مواجهات إنتر ميلان أمام الأندية الإنجليزية

واجه إنتر ميلان 13 ناديًا إنجليزيًا مختلفًا في المسابقات الأوروبية، من خلال 41 مباراة فاز 16 وتعادل في 6 وتعرض للهزيمة في 19، سجل 47 هدف واستقبل 51.

وفشل ميلان في الفوز على ثلاثة أندية إنجليزية منهم: مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبرمنجهام سيتي.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي أمام الأندية الإيطالية

لعب السيتي 17 مباراة أمام الأندية الإيطالية، فاز في 7 تعادل في 6، بينما تعرض للهزيمة في 4 مباريات، سجل 27 هدف بينما استقبل 18 هدف.