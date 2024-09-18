اخبار الرياضه

إندريك يوضح سبب أنانيته في هدفه أمام شتوتجارت

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - شرح إندريك، مهاجم ، سبب أنانيته في تسجيل هدفه خلال المباراة ضد شتوتجارت في .

 سجل البرازيلي هدفًا رائعًا في أولى مشاركاته بالمسابقة، رغم مطالبات زميله كيليان مبابي بتمرير الكرة.


وفي حديثه لقناة "ريال مدريد" الرسمية، عبر إندريك عن سعادته بمشاركته الأولى وتسجيله هدفًا، مؤكدًا: "دائمًا ما يكون هدفي هو مساعدة ريال مدريد على الفوز، وهذا ما أسعى لتحقيقه في كل فرصة أتيحت لي".


وأشار إندريك إلى أنه قام بتمرير الكرة لفينيسيوس في الهجمة الأولى، وفي الهجمة الثانية قرر التسديد بعد تغييرات في المراكز مع مبابي، حيث رأى أن الخيار الأفضل كان محاولة التسجيل.


وأضاف: "أيضًا، خلال الإحماء، أخبرني أنطونيو روديجر أنني قادر على التسجيل، وهذا ما شجعني على اتخاذ القرار بالتسديد".


ساهم هدف إندريك بشكل كبير في فوز ريال مدريد، مما يعكس ثقته وأدائه المتميز في البطولة القارية.
 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا