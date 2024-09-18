إقالة دي روسي المفاجئة في روما

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي روما، صباح اليوم الأربعاء، إقالة دانييلي دي روسي المدير الفني للفريق، بشكل مفاجئ، بعد سلسلة من النتائج السلبية منذ بداية الموسم.

روما خاض 4 مباريات حتى الآن بالموسم الجديد من الدوري الإيطالي، ولم يحقق أي فوز، حيث تعادل 3 وخسر 1.

وبحسب موقع "توتوميركاتو" الإيطالي، فإن الصدام بين دي روسي والرئيس التنفيذي لينا سولوكو، هو السبب الرئيسي في تفجر الأوضاع بين الطرفين.

وأوضحت أن العلاقة كانت متوترة لفترة طويلة بسبب سوق الانتقالات والنتائج السلبية، حيث فاز الفريق في مباراة واحدة فقط في آخر 11 مباراة.

وتابعت: "أمس بعد الظهر كان حاسما في مستقبل دي روسي، حيث انحازت عائلة فريدكين المالكة للجيالوروسي، إلى المدير التنفيذي سولوكو في الصراع مع المدرب، الأمر بدا وكأنه حرب مفتوحة".

وبينت الصحيفة: "كان من المستحيل إصلاح الموقف بين دي روسي والمدير التنفيذي، وبالتالي كان من الضروري اتخاذ موقف حاسم".