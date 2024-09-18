تعرف على اصغر هدافي دوري أبطال اوروبا عبر التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - مع انطلاق منافسات بطولة دوري ابطال اوربا المسابقة الاهم في القارة الاوربية توجد العديد من اسماء الاعبين الشباب في الفرق المشاركة والذين يتطلعون لتسجيل اسمائهم في قائمة الهدافين في المسابقة الاقوى على مستوى العالم وفي هذا التقرير نرصد أصغر الاعبين الذين سجلوا لانديتهم في النسخ السابقة لبطولة دوري ابطال اوربا .

وكنت ليلة الثلاثاء قد شهدت تسجيل اندريك لاعب ريال مدريد البرازيلي الجديد هدفا في شباك شتوتجارت لينضم الى قائمة اصغر الاعبين الذين سجلوا اهدافا في دوري ابطال اوربا حيث سجل اندريك الهدف وعمره 18 عاما و 58 يوما ليحتل المركز العشرين في القائمة .

ترتيب اصغر المسجلين في تاريخ دوري ابطال اوربا :



الاول : انسو فاتي ( برشلونة ) 17 عام و 40 يوم

10 ديسمبر 2019 : برشلونة - انترميلان

الثاني : جورج ليخينا ( رويال انتويرب ) 17 عام و 119 يوم

13 ديسمبر 2023 : رويال انتويرب - برشلونة

الثالث : انطونيو نوسا ( كلوب بروج ) 17 عام و 149 يوم

13 سبتمبر 2022 : كلوب بروج - بورتو

الرابع : بيتر اوفوري ( اوليمبياكوس ) 17 عام و 194 يوما

1 اكتوبر 1997 : اوليمبياكوس - روزنبورج

الخامس : ماتيو كوفاسيتش ( دينامو زغرب ) 17 عاما و 215 يوما

7 ديسمبر 2011 : دينامو زغرب - ليون

السادس : سيسك فابريجاس ( أرسنال ) 17 عاما و217 يوما

7 ديسمبر 2004 : أرسنال - روزنبورج

السابع : بويان كريكيتش ( برشلونة ) 17 عاما و 217 يوما

1 أبريل 2008 : برشلونة - شالكة

الثامن : مارتن كلين ( سبارتا براج ) 17 عاما و 240 يوما

27 فبراير 2002 : سبارتا براج - باناثيناياكوس

التاسع : بريل ايمبولو ( بازل ) 17 عاما 263 يوما

4 نوفمبر 2014 : بازل - لوردوجورنيس

العاشر : وارين زيري ايمري ( باريس سان جيرمان ) 17 عاما و 280 يوما

13 ديسمبر 2023 : باريس سان جيرمان - بروسيا دورتموند