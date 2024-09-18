رحيل عامر حسين وتكليف شركة ألمانية لإدارة المسابقات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت رابطة الأندية المصرية تعلن التعاقد مع الشركة الألمانية التي تنظم بطولات الويفا و الدوري الألماني و الإماراتي والتركي لتبدأ عملها مع الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد.

واستقرت رابطة الأندية على رحيل عامر حسين كمشرفا على لجنة المسابقات، على أن تتولى الشركة الألمانية تنظيم المسابقة بالموسم الجديد.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الألمانية عملها مع الدوري المصري بداية من الموسم الجديد 2024-25.

تفاصيل اجتماع رابطة الأندية

وبدأ اجتماع رابطة الأندية المصرية مع مسؤولي الأندية لحسم نظام الدوري الممتاز في الموسم الجديد 2024-2025، في ظل ما أُثير مؤخرًا حول وجود عدة مقترحات لنظام الموسم المقبل، ووجود اتجاه لتطبيق نظام الدوري البلجيكي في مصر.