شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يتمم اتفاقه مع الإسماعيلي ويصل النادي اليوم لتوقيع العقود والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من حلمي طولان المدير الفني السابق لسيراميكا، أنه توصل لاتفاق مع إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، لتدريب الدراويش في الموسم المقبل.

وأضاف المصدر: أن حلمي طولان سيسافر إلى الإسماعيلية لعقد جلسة مع إدارة الإسماعيلي لإنهاء بعد الروتوش الأخيرة في الاتفاق وتحديد الجهاز المعاون له في مهمته مع الدراويش خلفا للراحل إيهاب جلال.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الإسماعيلى تنصيب طولان مديرا فنيا للدراويش خلال ساعات قليلة من أجل بدء الترتيب للموسم الجديد.

ويعد نادى الإسماعيلى النادى رقم 13 الذى يقوم بتدريبه خلال مسيرته، حيث بدأ مسيرته مع الزمالك، بينما كان آخر نادٍ قام بتدريبه هو سيراميكا.

12 ناديا في مسيرة حلمى طولاندرب حلمى طولان 12 ناديا قبل الإسماعيلى هي كل من: الزمالك "مرتين"، حرس الحدود "مرتين"، المصرى، الاتصالات، بتروجت، اتحاد الشرطة، طلائع الجيش "مرتين"، سموحة، الاتحاد السكندرى، إنبى، البنك الاهلى، سيراميكا.