شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين يدعم منتخب الكراسي بعد الخسارة من البرتغال ويطالبهم بالتعويض أمام الهند والان مع تفاصيل الخبر

دعم الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد ، الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر للكراسي المتحركة بعد الخسارة أمام البرتغال اليوم بالجولة الثانية لدور مجموعات بطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري .

وأكد الأمين ثقته الكاملة في قدرات لاعبي منتخب مصر للكراسي المتحركة في العودة بقوة والمنافسة على لقب البطولة ، مشيرا إلى أن المنتخب البرتغالي واحدا من أقوى منتخبات العالم في اللعبة وبطل بطولة العالم السابقة مؤكدا أن المنتخب الوطني قدم مباراة جيدة رغم الخسارة .

وطالب الأمين ، لاعبي المنتخب بالتعويض في مواجهة الهند مساء اليوم والفوز بالمباراة من أجل العودة إلى الطريق الصحيح والمنافسة على لقب البطولة مشيرا إلى أن المنتخب يضم مجموعة من أبرز اللاعبين فضلا عن وجود جهاز فني مميز بقيادة وائل عبدالعاطي .

كان منتخب مصر فاز بالمباراة الأولى له على حساب تشيلي .

وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الهند، البرتغال، وتشيلي“.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات من مختلف دول العالم وهم: “مصر، البرازيل، اليابان، فرنسا، أمريكا، الهند، البرتغال، وتشيلي“.

وتضم قائمة منتخب مصر للكراسي المتحركة لليد لخوض البطولة كلًا من: “سامي منصور، توبة مجدي، محمد أنور، محمد حسب النبي، ربيع حسني، أحمد عصام خليل، مجدي طلعت، أحمد صلاح، آيات أحمد، وإيمان حسن“.

ويضم الجهاز الفني كلًا من: “الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب، الكابتن وائل عبد العاطي مديرًا فنيًا، محمد فرج مدربًا، محمد عبد المنعم مديرًا إداريًا، والدكتور أحمد أكرم، والدكتور منة الله محمد أخصائي العلاج الطبيعي“.

وتعد هذه النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت النسخة الأولى لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية