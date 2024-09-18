خطوة غير مسبوقة في تاريخ الكرة المصرية.. شركة عالمية تنظم الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري.

أعلنت رابطة الأندية المصرية، التعاقد مع شركة عالمية لإدارة بطولة الدوري المصري الموسم المقبل.

وتعقد رابطة الأندية اجتماعًا مع جميع رؤساء الأندية، لتحديد النظام الجديد للدوري الموسم المقبل.

أوضح مسؤولي رابطة الأندية خلال الاجتماع، التعاقد مع الشركة الألمانية التي تنظم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها مع الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد.

وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ الدوري المصري، من حيث التنظيم، الذي سيتولاه شركة أجنبية.

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية عن النظام الرسمي للدوري الموسم المقبل 2024\2025، خلال الساعات المقبلة.

اقرأ أيضا:

"بحضور الخطيب ولبيب".. انطلاق اجتماع رابطة الأندية لحسم شكل الدوري (صور)

"مسؤول عن بنات المرحوم".. أول تعليق من فتوح بعد إخلاء سبيله