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فيما يضم الجهاز الفنى محمد الأغلى المشرف على المنتخبات الوطنية المصرية كابتن محمد عبد السلام المدير الفنى للفريق - وائل فهيم مدرب عام - توفيق المتولى مدير اداري - عمر نعيم مدرب حراس المرمى - دكتور ماجد مدحت علاج طبيعى.

تضم قائمة اللاعبين كلا من ، يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفي احمد - عبد الرحمن اشرف - زياد احمد - عمر بركه - احمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - احمد حلمي - عادل سعد - محمود احمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - عمر رضا .

أعلن اتحاد كرة اليد قائمة أسماء بعثة منتخبنا الوطنى للناشئين ببطولة أفريقيا فى نسختها الـ20 للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها تونس خلال الفترة من 19 الى 26 سبتمبر 2024.

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن قائمة منتخب الناشئين 2006 ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

مروان الهواري

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