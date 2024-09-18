شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي شامل للاعبى مودرن سبورت قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

خضع لاعبو الفريق الأول بنادي مودرن سبورت ظهر اليوم الأربعاء لفحص طبي شامل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للوقوف على المستوى البدني والطبي لديهم في إطار التجهيز والإستعداد للموسم الكروي الجديد.

و إشتمل الفحص الطبي على تحاليل طبيه (صورة دم كامله و وظائف الكلى وإنزيمات الكبد) وفحوصات القلب والرئتين وقياسات بدنية لفحص الحركة الهيكلية والوقوف على مدى كفاءة ومرونة العضلات.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي للإطمئنان على الحالة الصحية لجميع اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

ومن جانب أخر أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت، تلقيه خطاب من الإتحاد الدولي لكرة القدم برفع إيقاف القيد عن الفريق الأول لكرة القدم بعد حل أزمة اللاعب الغاني دياويسي تايلور.

وكان هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي قد دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية لحل القضية والتوصل إلى حل بالتسوية مع تايلور بعد الحكم بحصوله على غرامة نتيجة فسخ التعاقد سابقاً.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لحل جميع المشاكل والأزمات السابقة بعد حل قضية اللاعب التونسي السابق مروان صحراوي من أجل قيد الصفقات الجديدة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد لوضع النادي في مساره الصحيح بالكرة المصرية.



لاعبو مودرن سبورت يخضون لفحص طبى شامل



لاعبو مودرن سبورت يخضون لفحص طبى شامل