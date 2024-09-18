شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على منتخب الكراسي : نخطط لإنجاز يليق باسم مصر في المونديال والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على المنتخب الوطني لكرة اليد على الكراسي المتحركة أن مباراة مصر و الهند المقرر لها مساء اليوم في بطولة العالم لليد على الكراسي المتحركة ستحمل أهمية كبرى خاصة أنها حاسمة لترتيب المجموعة .

وقال المشرف العام على المنتخب الوطني : البرتغال هي بطلة العالم ومنتخب قوى جدًا أعتقد اننا قدمنا مباراة جيدة رغم الخسارة، ولولا بعد التفاصيل الصغيرة و القرارات التحكيمية كنا استطعنا الفوز وحسم اللقاء.

وتابع : نسعى في مباراة الهند مساء اليوم لحسم الفوز وننتظر نتيجة مواجهة البرتغال مع تشيلي خاصة أن الأخيرة من الممكن أن تحقق المفاجأة وتفوز، مازال لدينا فرصة لتصدر المجموعة ، و نستحق ذلك ".

وواصل : في حالة تصدر المجموعة سنواجه رابع المجموعة الأخرى ، وفي حالة تحقيق الوصافة سنلعب ضد ثالث المجموعة ، وفي كلا الحالتين نسعى للظهور بمظهر جيد و ونخطط لتحقيق إنجاز يليق بمصر ومكانتها خاصة أن البطولة تُقام على أرضنا.

وعن الإعداد لمباراة الهند قال إن المنتخب بدأ عقب مباراة البرتغال مباشرة الاستشفاء والتأهيل والإعداد لمباراة الهند.

أما عن الإعداد للمنتخب الوطني قبل بطولة العالم قال عادل إبراهيم : تم ضم 6 لاعبين جدد للمنتخب لم يكونوا متواجدين معنا العام الماضي، واخترنا لاعبين يمتازون بسرعة التحرك بالكرسي ، بدأنا الإعداد منذ بداية شهر أغسطس و خضنا وديات مع أمريكا و اليابان وطلبنا خوض معسكر إعداد خارجي بسلوفنيا أو هولندا لكن التأشيرات حالت دون ذلك، أود أن أوجه كل الشكر للاتحاد المصري لكرة اليد الذي لم يقصر معنا وعلى الاستجابة لمطالبنا في مرحلة الإعداد.

وخسر منتخب مصر للكراسي المتحركة لكرة اليد أمام البرتغال بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالجولة الثانية لدور مجموعات بطولة العالم المقامة في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري.