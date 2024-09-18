هل سيدعم الزمالك أحمد فتوح لدفع الدية في حالة التصالح؟.. مصدر يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - مصراوى:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الكلام في الوقت الحالي لمساعدة أحمد فتوح في دفع الدية، لأسرة الراحل السيد الشوبكي، ليس محل نقاش في الوقت الحالي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الحديث عن مساعدة نادي الزمالك لأحمد فتوح في دفع الدية، لأسرة الراحل السيد الشوبكي "أمين الشرطة" هو أمر سابق لأوانه".

ويذكر أن أحمد فتوح تم إلقاء القبض عليه، يوم 11 أغسطس الماضي خلال عودته من الساحل الشمالي، بتهمة دهس أحد الأشخاص بسيارته، والذي توفى فور اصطدامه بسيارة اللاعب، ليتم إلقاء القبض عليه والتحفظ عليه في قسم العلمين.

وكان أحمد فتوح تم إخلاء سبيله، يوم الإثنين الماضي الموافق 16 سبتمبر الجاري، بعدما حددت المحكمة يوم 22 موعد الجلسة الثالثة لمحاكمته، بتهمتي دهس أحد الأشخاص بسيارته وتعاطي المخدرات.

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