شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم محمد الحنفي يجتاز الاختبار البدني استعدادا للدوري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز الحكم الدولي محمد الحنفي الاختبار البدني " fifa test" لموسم 2024 _ 2025، الذي أقيم اليوم تحت اشراف لجنة الحكام الرئيسية برئاسة محمد فاروق ولجنة الاختبارات ولجنة اللياقة البدنية برئاسة محمد أبو خاطر .

كما اجتاز الاختبار أيضا كل من الحكمين هشام القاضي وعمرو رمضان، والمساعدين محمود عبد العليم وأحمد جمال وأحمد مصطفى.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، تحديد موعد معسكر إعداد الحكام للدوري الممتاز الجديد يوم 1 أكتوبر المقبل، على أن ينطلق معسكر اعداد الحكام لدورى المحترفين فى الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر الجارى.

كما قررت اللجنة بدء اختبارات اللياقة البدنية بداية من 10حتي 20 سبتمبر 2024 لجميع الدرجات والمستويات المختارين لإدارة مباريات المسابقات التي تعينها لجنة الحكام الرئيسية بأربعة قطاعات القاهرة والمحافظات القريبة، الاسكندرية والمحافظات القريبة، القناة والاسماعيلية والمحافظات القريبة، الصعيد شمال وجنوب.