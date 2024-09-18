شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات اجتماع رابطة الاندية المحترفة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب _ محمد مرادالأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:24 م
أسفر اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة ، الذي عقد عصر اليوم بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر ، بحضور ١٨ ناديا المشاركين في المسابقة و الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الاستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة و سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة.
وأسفر الاجتماع عن التالي :
-التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول دوري نايل في الموسم الجديد ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
- إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد.
- الدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين كل مجموعة تضم ٩ فرق .
- هبوط فريقين لـ دوري المحترفين بدلا من ثلاثة فرق .
- إقامة اجتماع منتصف الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.
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