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تعرف على قرارات اجتماع رابطة الاندية المحترفة استعدادا لانطلاق الموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - كتب _ محمد مراد

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:24 م

أسفر اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة ، الذي عقد عصر اليوم بمشروع  الهدف بالسادس من أكتوبر ،  بحضور ١٨ ناديا المشاركين في المسابقة و الاستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الاستاذ محمد يحيي لطفي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة و سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة. 

وأسفر الاجتماع عن التالي :

-التعاقد مع شركة ألمانية لتنظيم ووضع جدول دوري نايل  في الموسم الجديد ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

- إقامة مسابقة الدوري الممتاز من دور واحد. 

- الدور الثاني سيتم إقامته من مجموعتين كل مجموعة تضم ٩ فرق .

- ⁠هبوط فريقين لـ دوري المحترفين بدلا من ثلاثة  فرق .

- ⁠إقامة اجتماع منتصف  الموسم لتحديد شكل الموسم المقبل ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦. 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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