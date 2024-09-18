شكرا لقرائتكم خبر عن السن عقبة تهدد انتقال الجزائرى سفيان فيجولى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

بات مصير الجزائرى سفيان فيجولى مهددا في الانتقال إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،بعد ترشيحه من قبل وكلاء لاعبين للانضمام إلى القلعة البيضاء،بسبب تقدم سن اللاعب البالغ 34 عاما.

ورحب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بصفقة الجزائرى سفيان فيجولى،ولكن أبدى تحفظه في نفس الوقت على تقدم عمر اللاعب،بما لا يخدم مشروع نادى الزمالك،الذى يستهدف النزول بمعدل الأعمار السنية.

ويعد نادى فاتح كاراجومروك التركى أخر محطة لسفيان فيجولى حيث أصبح اللاعب حراً ويمتلك ميزة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر ولن يكلف خزينة النادى الذى يدافع عن ألوانه في الميركاتو الصيفى أي أموال.



سفيان فيجولى

ويجيد اللاعب الجزائرى شغل أكثر من مركز في الملعب وخاصة جميع مراكز الوسط، كما شارك في مركز الجناح الهجومى،ويمتاز بالبنية الجسدية القوية والتصويب الجيد على مرمى الخصوم،فضلا عن القدرة على استخلاص الكرة والتمريرات الصحيحة.

وشارك فيجولى في 27 مباراة بالموسم المنقضى في جميع المسابقات مع ناديه التركى،سجل هدفين وصنع هدف وحيد على مدار 1633 دقيقة خاضها مع الفريق حصل فيهما على كروت صفراء وبطاقة حمراء وحيدة.