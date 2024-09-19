"دوري أبطال أوروبا".. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهي خورشيد

تقام اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب العالمية، أبرزها مواجهات دوري أبطال أوروبا، ودوري روشن السعودي.

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا:

سرفينا زافيزدا ضد بنفيكا.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

فينورد ضد باير ليفركوزن.. الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

أتالانتا ضد أرسنال.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

أتلتيكو مدريد ضد لايبزيج.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 3.

بريست ضد شتورم جراتش.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 4.

موناكو ضد برشلونة.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

ديبورتيفو ليجانيس ضد أتلتيك بلباو.. الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 5.

دوري روشن السعودي:

الأخدود ضد القادسية.. السابعة إلا عشرون دقيقة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..SSC HD.

العروبة ضد الفتح.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..SSC HD.

الوحدة ضد الخلود.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة..SSC HD.