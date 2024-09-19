شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لتوقيع اتفاقية تعاون مع منظمة اليونيسيف والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الخميس في مقر النادي بالجزيرة لتوقيع اتفاقية تعاون بين الأهلي ومنظمة اليونسيف.

وتوصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع منظمة اليونيسيف من أجل التعاون في عدة مجالات ضمن اختصاصات المنظمة الدولية في إطار سياسة النادي ومجلس إدارته في الارتقاء بالدور المجتمعي لعائلة الأهلي وأعضائه.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الأفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم