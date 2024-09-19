شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرسم خطة عبور الشرطة الكينى بالكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته اليوم الخميس قبل مواجهة الشرطة الكينى، في المباراة المقرر إقامتها غداً الجمعة ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما وضع الفريق قدما فى دور المجموعات بالفوز فى لقاء الذهاب بكينيا بهدف عبد الله السعيد.

وطالب جوميز اللاعبين بعدم التهاون أمام مرمى الشرطة الكينى، أوالتسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام بطل كينيا .

كما طالبهم بتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار إياب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثامنة مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.