شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الأهلى تنتعش بمبلغ 2.4 مليون يورو من نيس الفرنسي والان مع تفاصيل الخبر

انتعشت خزينة النادى الاهلى في الساعات الأخيرة بعدما تسلم النادى الأحمر من نظيره نيس الفرنسي، الدُفعة الأولى من قيمة صفقة محمد عبد المنعم الذي انتقل من القلعة الحمراء للنادي الفرنسي منذ أيام، وتبلغ قيمة الصفقة 4 ملايين و300 ألف يورو، بجانب مليون يورو "بونص"، يحصل عليها الأهلي حسب مشاركة اللاعب مع فريقه الجديد وتسجيل وصناعة الأهداف.

وتسلم الأهلي من نظيره الفرنسي مليونين و400 ألف يورو على أن يتم تحويل الدفعة الثانية والأخيرة من قيمة الصفقة خلال يوليو المقبل وقيمتها مليون و900 ألف يورو.

وشارك محمد عبد المنعم مع نيس الفرنسي ليبدأ مشواره الاحترافى بشكل رسمي.

و تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.

يذكر أن الأهلي فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة آخرها الموسم الماضي، حيث يحمل الرقم